Лишний - недостающий: призрачный пассажир "Победы" убежал на летное поле Внукова

С опозданием на полтора часа прибыл в Екатеринбург из Москвы самолет авиакомпании "Победа". Причиной задержки стал сначала недобор, а потом перебор пассажиров на борту. Очевидец снял утомительную процедуру подсчета на видео.

Всего на рейс DP-403 зарегистрировались 178 человек, однако уже после посадки одного пассажира недосчитались — по неподтвержденным данным, он выбежал на летное поле Внукова.

"Если этого барбоса поймали, ведите, мы его хотя бы пнем по разу", — недобро шутили утомленные люди.

Поиски беглеца успехом не увенчались, зато во время очередного пересчета выяснилось, что в самолете оказался лишний пассажир. Итогом третьего пересчета, уже с участием сотрудников воздушной гавани, опять стала "потеря" человека

"Стюардессы грустные пока что ходят. По громкой связи сказали: "Пожалуйста, ничего не спрашивайте, спасибо". Пришла сотрудница аэропорта, считает сама, матерится. Первая версия была, что выбежал, и искали багаж. Потом — что на борту лишний", — рассказал о перипетиях журналист E1.ru.

В итоге в аэропорт Кольцово самолет прибыл только в 04:48 утра по местному времени, хотя должен был приземлиться в 03:10.