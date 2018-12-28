Александр Поветкин: хотел бы встретиться с Диллианом Уайтом

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин сообщил журналистам, что после операций на обоих локтях чувствует себя вполне нормально. Его не огорчили итоги года, в ходе которого он проиграл британцу Энтони Джошуа: "Не получилось – это спорт".

"Итогами года я не огорчен, — цитирует Поветкина агентство РИА Новости. – Как и хотел, встретился с чемпионом мира. То, что не получилось победить — это спорт. Сейчас у меня уже нормальная форма: бегаю, прыгаю".

Как уже сообщали Вести.Ru, Поветкин недавно перенес операцию на локтях, но уже в январе боксер собирается начать полноценную подготовку к следующему поединку: "Потихоньку начинаю работать руками — отжимаюсь от турника, пока что не от пола. Думаю, скоро все будет нормально".

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как все получится. Все зависит не от меня", — сказал россиянин. Британец Диллиан Уайт в минувшие выходные нокаутировал соотечественника Дерека Чисору.