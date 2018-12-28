Крым отгородился от Украины забором

На границе Крыма и Украины появился забор. Заграждение существенно повысит уровень безопасности Крыма, отметил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он пояснил, для чего нужен этот 60-километровый барьер.

"Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, и предупредить возможные провокации", — цитирует его РИА Новости.

При этом Фикс добавил, что если провокации не будут исходить от киевских властей, то они вполне возможны от украинских радикалов.

Заграждение — защита Крымского полуостров от диверсантов и контрабандистов, согласен депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

О завершении строительству рубежа инженерно-технических сооружений и настройке сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка на границе с Украиной в Крыму сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму.

От Армянска до границы с Украиной буквально несколько сот метров, отметил глава города, председатель Армянского горсовета Игорь Нижник. Он поблагодарил пограничников, которые с 2014 года надежно обеспечивают защиту города. Заграждение усилит эту защиту, считает глава администрации еще одного граничащего с Украиной района — Джанкойского — Инна Федоренко.

Вдоль границы с Украиной размещены сотни датчиков различного типа действия расположены как скрытым, так и открытым способом. Кроме того, защитные сооружения оснащены системами телевизионного видеонаблюдения. Они включают тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

В Крыму неоднократно пресекали действия диверсантов. В середине августа 2017 года здесь задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадия Лимешко. У него были изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.

Кроме того, в октябре и ноябре были повреждены две линии газопровода в районе Алушты, а также были повреждены опоры ЛЭП. ФСБ возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на Крымском полуострове.

Украинская диверсионная группа из трех человек была задержана в Севастополе 9 ноября 2016 года. Диверсанты оказались сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины. Они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона. Украинского диверсанта Дмитрия Штыбликова Севастопольский горсуд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Еще одна провокация была предпринята Киевом в Керченском проливе. Сюда без предупреждения России 25 ноября были направлены три корабля Военно-морских сил Украины. При этом бронекатера не выходили на связь с кораблями Погранслужбы ФСБ России, соблюдали "режим скрытности" и опасно маневрировали, создавая угрозу гражданскому мореходству. Для пресечения провокации российский корабль применил оружие. Трое украинских моряков получили ранения осколками обшивки бронекатеров. 24 украинских военнослужащих были задержаны за нарушение российской государственной границы.

В конце декабря завершилось создание защитных сооружений на Крымском мосту, который связывает Тамань с Крымским полуостровом.

После того как Крым в 1954 году был передан в состав Украинской ССР, крымчане неоднократно поднимали вопрос возвращении в состав России. В 2014 году прошло очередное волеизъявление. Референдум был проведен с выполнением всех требований международного права. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.