Тема:
Российский Крым 1 час назад
Крым отгородился от Украины забором
На границе Крыма и Украины появился забор. Заграждение существенно повысит уровень безопасности Крыма, отметил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он пояснил, для чего нужен этот 60-километровый барьер.
"Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, и предупредить возможные провокации", — цитирует его РИА Новости.
При этом Фикс добавил, что если провокации не будут исходить от киевских властей, то они вполне возможны от украинских радикалов.
Заграждение — защита Крымского полуостров от диверсантов и контрабандистов, согласен депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
О завершении строительству рубежа инженерно-технических сооружений и настройке сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка на границе с Украиной в Крыму сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму.
От Армянска до границы с Украиной буквально несколько сот метров, отметил глава города, председатель Армянского горсовета Игорь Нижник. Он поблагодарил пограничников, которые с 2014 года надежно обеспечивают защиту города. Заграждение усилит эту защиту, считает глава администрации еще одного граничащего с Украиной района — Джанкойского — Инна Федоренко.
Вдоль границы с Украиной размещены сотни датчиков различного типа действия расположены как скрытым, так и открытым способом. Кроме того, защитные сооружения оснащены системами телевизионного видеонаблюдения. Они включают тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.
В Крыму неоднократно пресекали действия диверсантов. В середине августа 2017 года здесь задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадия Лимешко. У него были изъяты две тротиловые шашки, граната с запалом, емкости с горючей смесью.
Кроме того, в октябре и ноябре были повреждены две линии газопровода в районе Алушты, а также были повреждены опоры ЛЭП. ФСБ возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на Крымском полуострове.
Украинская диверсионная группа из трех человек была задержана в Севастополе 9 ноября 2016 года. Диверсанты оказались сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины. Они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона. Украинского диверсанта Дмитрия Штыбликова Севастопольский горсуд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Еще одна провокация была предпринята Киевом в Керченском проливе. Сюда без предупреждения России 25 ноября были направлены три корабля Военно-морских сил Украины. При этом бронекатера не выходили на связь с кораблями Погранслужбы ФСБ России, соблюдали "режим скрытности" и опасно маневрировали, создавая угрозу гражданскому мореходству. Для пресечения провокации российский корабль применил оружие. Трое украинских моряков получили ранения осколками обшивки бронекатеров. 24 украинских военнослужащих были задержаны за нарушение российской государственной границы.
В конце декабря завершилось создание защитных сооружений на Крымском мосту, который связывает Тамань с Крымским полуостровом.
После того как Крым в 1954 году был передан в состав Украинской ССР, крымчане неоднократно поднимали вопрос возвращении в состав России. В 2014 году прошло очередное волеизъявление. Референдум был проведен с выполнением всех требований международного права. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Ранее по теме
-
В Крыму на полную мощь заработала Симферопольская ТЭС14 часов назад
-
Резолюция ООН по Крыму: в Симферополе ждут извинений4 суток назад
-
Генассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции по Крыму5 суток назад
-
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма10 суток назад
-
Российское постпредство при ООН сожалеет о принятии резолюции по милитаризации Крыма10 суток назад
-
Геннасамблея ООН приняла резолюцию о Крыме, направленную против России10 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ракета "Союз 2.1а" вывела на орбиту российские "Канопусы-В"
- Центробанк аннулировал лицензии ведущих российских Forex-дилеров
- На Украине расширили санкции против российских бизнесменов и политиков
- "Красное&Белое": контрафакта на складах не обнаружено
- Американец первым в истории пересек Антарктиду в одиночку
Самое читаемое
-
Незаконная охота: губернатор убил спящего медведя
- В Амурской области нашли инопланетянина. Видео
- Марат Башаров сломал нос очередной супруге
- Мать, расчленившую болгаркой сына, не стали сажать в тюрьму
- Погром в кафе: лежачих избивали ногами и битами. Видео
Вести.Экономика
-
Может ли обвал рынков привести экономику США к рецессии?
- Трамп призывает американцев спасти рынок от обвала
- Трамп: ФРС слишком быстро повышает процентные ставки
- Медведев: Россия расширила санкции в отношении Украины
- Топ-7 высокотехнологичных подарков на Новый год
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новинки Hyundai для России: "горячий" i30, новая Sonata и кое-что еще
- "ГАЗели Next" с подушками и ESP выйдут в 2019 году
- "Ладам" пообещали подорожание с Нового года
- Ответственность за езду без прав серьезно ужесточат
- В Москве штраф за неоплаченную парковку вырос вдвое
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Главы регионов встали в очередь к ёлкам
- Путин дал наставление губернаторам
- Куда пойти на Новый год
- Кратово незаконно лишили части леса
- Чего испугался Дональд Трамп
Вести-Москва
-
Мужское рукопожатие: президент исполнил мечту тяжелобольного ребенка
- В Жуковский на испытания привезли фюзеляж нового самолета Ил-112
- Фасад разваливается, лифта и вентиляции нет: в Люберцах людям сдали недоделанную новостройку
- Столичный дворик превратился в стихийную парковку
- Деды Морозы взяли штурмом Морозовскую больницу
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний