Антон Худобин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила лучших по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата. Российский голкипер "Даллас Старз" Антон Худобин признан второй звездой.

Вратарь в ночь на 28 декабря сделал 49 сэйвов в домашнем матче против "Нэшвилл Предаторз" и помог своей команде победить со счетом 2:0. Худобин установил не только личный рекорд, но и побил клубный по количеству отраженных бросков в отдельно взятом матче без пропущенных шайб.

Лучшим игроком дня признали форварда "Калгари Флэймз" Джонни Годро, который оформил хет-трик во встрече с "Виннипег Джетс". Третьим стал нападающий "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн, забросивший три шайбы в ворота "Миннесоты Уайлд".