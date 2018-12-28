Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 декабря 201811:25

Ижевская винтовка. Елизавета Каплина победила в спринте

biathlonrus.com

На традиционных предновогодних соревнованиях российских "стреляющих лыжников" "Ижевская винтовка" состоялся женский спринт на 7,5 скм. Победу одержала Елизавета Каплина, которая единственной среди фаворитов смогла пройти два огневых рубежа без промахов.

Результат Каплиной – 24 мин. 29,4 сек. (0). Ставшая второй Маргарита Васильева промахнулась однажды и отстала на 2,7 сек. Светлана Миронова с двумя промахами – третья. Наталья Гербулова – на 4-м месте. Лариса Куклина – на 5-м, Лейсан Бикташева – на 12-м, Кристина Резцова – на 24-м. Евгения Павлова и Анастасия Морозова не бежали.

Сейчас

10:05

В Нижнем Новгороде автобус снес остановку с людьми

07:57

Завершено строительство заграждения на границе Украины и Крыма

05:25

Президент России отменил национальный роуминг

03:29

Адвокаты Царнаева, приговоренного к смертной казни, подали апелляцию

02:43

Нерождественская история: гайтонского Санту обвиняют в убийстве своих детей

01:55

Полиция Страсбурга не нашла на вокзале бомбу

23:57

Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Крым отгородился от Украины забором

Крым отгородился от Украины забором

57 минут назад
Шторм на Камчатке: отменены рейсы и перекрыты трассы, тысячи человек остались без света

Шторм на Камчатке: отменены рейсы и перекрыты трассы, тысячи человек остались без света

2 часа назад
Красное золото на новогодний стол: Роскачество посоветовало лучшую икру

Красное золото на новогодний стол: Роскачество посоветовало лучшую икру

1 час назад
Новый закон защитит журналистов в горячих точках

Новый закон защитит журналистов в горячих точках

1 час назад
Президент России отменил национальный роуминг

Президент России отменил национальный роуминг

7 часов назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Момент столкновения поезда и маршрутки под Петербургом попал на видео

Момент столкновения поезда и маршрутки под Петербургом попал на видео

2 часа назад
Путин защитил животных законом

Путин защитил животных законом

2 часа назад
В Россию вернутся 30 отбитых у боевиков детей

В Россию вернутся 30 отбитых у боевиков детей

3 часа назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне

Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне

3 часа назад
"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

11 часов назад
2018-й в технологиях: главные события и тенденции уходящего года

2018-й в технологиях: главные события и тенденции уходящего года

3 часа назад
В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

11 часов назад
В начале 2019 года москвичи увидят метеорный поток и полное лунное затмение

В начале 2019 года москвичи увидят метеорный поток и полное лунное затмение

3 часа назад
Авангард мировой науки. На что способен новейший гиперзвуковой комплекс

Авангард мировой науки. На что способен новейший гиперзвуковой комплекс

14 часов назад
"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Пьющие-2, или Алкотабачная мафия". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23 часа назад
Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

27.12.2018 10:20
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

Дом музыки приглашает на IX Рождественский фестиваль

24.12.2018 09:28
Поразительные места России. Версия-2018

Поразительные места России. Версия-2018

3 минуты назад
Говорят ученые: новогодняя музыка заставляет нас тратить больше

Говорят ученые: новогодняя музыка заставляет нас тратить больше

54 минуты назад
Почему электронная книга – нужный подарок для ребенка

Почему электронная книга – нужный подарок для ребенка

1 час назад
Риелторы назвали города, где сильнее всего подорожало вторичное жилье

Риелторы назвали города, где сильнее всего подорожало вторичное жилье

1 час назад
Вести.net: дроны Project Wing оказались слишком шумными

Вести.net: дроны Project Wing оказались слишком шумными

1 час назад
Недовольный ремонтник поджег квартиру, чтобы отомстить

Недовольный ремонтник поджег квартиру, чтобы отомстить

2 часа назад
В Нижнем Новгороде автобус сбил людей у остановки

В Нижнем Новгороде автобус сбил людей у остановки

2 часа назад
В России представили вседорожный фургон Renault

В России представили вседорожный фургон Renault

2 часа назад
В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек, в том числе 8 детей

В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек, в том числе 8 детей

3 часа назад
Бывший адвокат Трампа отрицает визит в Прагу, но телефон его там был

Бывший адвокат Трампа отрицает визит в Прагу, но телефон его там был

5 часов назад
Наливайченко: Украина только МВФ должна больше 14 миллиардов долларов

Наливайченко: Украина только МВФ должна больше 14 миллиардов долларов

5 часов назад
Из-за угрозы цунами на Яве закрыты все курорты

Из-за угрозы цунами на Яве закрыты все курорты

5 часов назад
Конгресс США не стал голосовать по вопросам шатдауна

Конгресс США не стал голосовать по вопросам шатдауна

6 часов назад
На Сахалине свирепствует мощный циклон

На Сахалине свирепствует мощный циклон

6 часов назад
Адвокаты Царнаева, приговоренного к смертной казни, подали апелляцию

Адвокаты Царнаева, приговоренного к смертной казни, подали апелляцию

9 часов назад
Нерождественская история: гайтонского Санту обвиняют в убийстве своих детей

Нерождественская история: гайтонского Санту обвиняют в убийстве своих детей

9 часов назад
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

10 часов назад
Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание гражданки России

12 часов назад
В Вене ищут налетчиков, ограбивших монахов

В Вене ищут налетчиков, ограбивших монахов

13 часов назад
Путин пришел в Большой на "Щелкунчика" и назвал главные события 2018 года

Путин пришел в Большой на "Щелкунчика" и назвал главные события 2018 года

13 часов назад
В Норвегии бесследно пропали несколько десятков работ Мунка

В Норвегии бесследно пропали несколько десятков работ Мунка

15 часов назад
На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

На Госсовете губернаторы встали в очередь к елкам с просьбами россиян

16 часов назад
Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Мужчина заплатил миллионный долг по алиментам, чтобы продать квартиру

18 часов назад
Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

Ухо сёрфера подсказало учёным, чем занимались древние люди в Панаме

18 часов назад
"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

"Золушка" на новый лад: Басков объяснил, почему уже не принц

18 часов назад
Журналисты запутались в женах Марата Башарова

Журналисты запутались в женах Марата Башарова

20 часов назад
Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

Офшоры, ужесточение правил, игорный бизнес? Эксперты о "закрытии" Forex-компаний

20 часов назад
Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

Одиннадцать фактов, которые мы узнали о человеческом мозге в 2018 году

20 часов назад
Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

Итоги года 2018: эксперты и читатели Sostav определили лучшую рекламу года

21 час назад
Татьяна Навка рассказала о сокровенном

Татьяна Навка рассказала о сокровенном

21 час назад
Создан принципиально новый препарат от гипертонии

Создан принципиально новый препарат от гипертонии

21 час назад
"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

"60 минут" признали самой популярной телепрограммой 2018 года

23 часа назад
Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

Популярный певец избавился от пентхауса, снизив его цену в несколько раз

23 часа назад
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

25.12.2018 15:59