28 декабря 201811:25
Ижевская винтовка. Елизавета Каплина победила в спринте
На традиционных предновогодних соревнованиях российских "стреляющих лыжников" "Ижевская винтовка" состоялся женский спринт на 7,5 скм. Победу одержала Елизавета Каплина, которая единственной среди фаворитов смогла пройти два огневых рубежа без промахов.
Результат Каплиной – 24 мин. 29,4 сек. (0). Ставшая второй Маргарита Васильева промахнулась однажды и отстала на 2,7 сек. Светлана Миронова с двумя промахами – третья. Наталья Гербулова – на 4-м месте. Лариса Куклина – на 5-м, Лейсан Бикташева – на 12-м, Кристина Резцова – на 24-м. Евгения Павлова и Анастасия Морозова не бежали.
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