Лавина накрыла грузовик на горной дороге в Дагестане. Видео

Очевидцы сняли на видео сход лавины, засыпавшей грузовик на дороге Анцух – Тлярата в Тляратинском районе Дагестана.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, снег накрыл грузовик Volvo, водитель которого успел своевременно покинул кабину.

Остальные автомобилисты успели эвакуировать свои транспортные средства на безопасное расстояние.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.