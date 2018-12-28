Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Пресс-служба московского хоккейного клуба "Спартак" объявила о кончине двукратного олимпийского чемпиона и автора первой шайбы в знаменитой "Суперсерии-72" Евгения Зимина. Великому хоккеисту был 71 год.

"Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории "Спартака" и сборной СССР, — говорится в сообщении. — Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно".

Свои соболезнования в связи с кончиной Зимина уже выразили Федерация хоккея России, а также многолетний партнер Зимина по "Спартаку" и сборной Борис Майоров.

"Это был выдающийся хоккеист, замечательный партнер по звену, — сказал Майоров, которого цитирует ТАСС. — Он — двукратный олимпийский чемпион, этим, наверное, все сказано".

Прощание с хоккеистом состоится 29 декабря в Николо-Архангельском крематории.

Зимин стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 годах. Кроме того, на его счету два золота чемпионатов мира (1969, 1971). В своей профессиональной клубной карьере Зимин также выступал в московских "Крылья Советов" и "Локомотиве", а также в тверской команде СКА МВО.