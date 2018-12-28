"Желтые жилеты" имитировали казнь Макрона

Во Франции расследуют имитацию казни президента страны Эммануэля Макрона, которую имитировали "желтые жилеты", передает ТАСС.

Инцидент произошел 21 декабря в городе Ангулем. Манифестанты разыграли сцену судебного процесса над Макроном и вынесли ему "смертный приговор", после чего отрубили голову манекену, к которому была прикреплена фотография лица главы государства. После этого манекен сожгли.



Сразу несколько представителей городских властей обратились в прокуратуру. Расследование ведется в рамках статей "Провоцирование к совершению преступления" и "Тяжкое оскорбление".