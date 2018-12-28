Лавров: Москва ждет американских объяснений о выводе войск из Сирии

В России ждут, когда за американскими словами последуют дела. Так заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Американцы далеко не всегда делают то, что говорят", — подчеркнул глава российской дипломатии.

Также нет пока никакой информации по какому алгоритму США будут уходить из Сирии. Где они занимают район ат-Танф. "Надеюсь, что по имеющимся каналам контактов с Вашингтоном нам объяснят замысел", — цитирует Лаврова "Интерфакс".

Пока, отметил глава МИД России, США уходят из Сирии, но остаются членами коалиции, которая действует на сирийской территории в том числе и на земле. По мнению Лаврова, США намерены переложить ответственность за ситуацию в Сирии на своих союзников и партнеров по коалиции. На земле в Сирии нелегитимно находятся военнослужащие Франции, Великобритании и Германии. На них будет переложено дополнительное финансовое бремя.

Отказ Запада участвовать в восстановлении Сирии Сергей Лавров считает контрпродуктивным. Это противоречит нормам международного гуманитарного права и правам человека, пояснил министр на пресс-конференции со своим иорданским коллегой в Москве Айманом ас-Сафади.

"Россия уже помогла правительству Сирии создать нормальные условия жизни, включая обеспечение водой, электричеством, обучение детей, медицинские услуги в населенных пунктах, куда вернулись уже десятки тысяч беженцев и продолжают возвращаться", — подчеркнул Сергей Лавров.

Конечной целью в Сирии должно быть восстановление мирной жизни для всех, включая курдов, подчеркнул Сергей Лавров.

Армия Сирии подняла правительственные флаги над городом Манбидж. Курды передали этот город Дамаску с предложением взять его под контроль, установить контроль над границей и защитить эти территории от турецкого вторжения и вмешательства.

Отряды самообороны курдов сосредоточатся на борьбе с террористами на востоке от Евфрата.

Конечная цель — освобождение Сирии от террористов, восстановление мирной жизни, создание условий для того, чтобы был начат политический процесс, когда все этно-конфессиональные группы будут чувствовать себя в безопасности и комфортно, включая, конечно же, и курдов, добавил Лавров.