Мадридский "Реал" выкупает у "Манчестер Сити" хавбека Диаса

Испанский полузащитник действующих чемпионов Англии из "Манчестер Сити" Браим Диас будет выступать за мадридский "Реал". "Королевский клуб" заплатит за 19-летнего воспитанника "Малаги" 15 млн евро и в трансфер включены бонусы в случае участия испанца в победах новой команды.

Контракт Диаса с "горожанами", который начал играть в "молодежке" манкунианцев в 2013 году, истекает будущим летом. Однако "Реал", как сообщает официальный Twitter клуба решил выкупить контракт соотечественника уже сейчас.

Brahim Diaz, one of the Spain's most promising players, is set to leave Manchester City and join Real Madrid after an agreement has been reached between the two clubs. [Marca] pic.twitter.com/tvHc3pi2FY