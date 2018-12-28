В Индии загорелся центр космических исследований

На территории Центра по применению космической техники в индийском штате Гуджарат в пятницу вспыхнул пожар, один сотрудник служб безопасности отравился угарным газом, передает ТАСС. Никто из 40 ученых, работающих в космическом центре, не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Тем временем в штате Махараштра полиция провела спецоперацию по поиску инопланетных летающих объектов, однако присутствие представителей внеземных цивилизаций не было обнаружено. Один из местных жителей написал в канцелярию премьера, что часто видит НЛО рядом со своим домом. Письмо по какой-то причине показалось сотрудникам канцелярии убедительным, и они инициировали поиски инопланетян. В итоге выяснилось, что автор письма страдает психическим расстройством.