Песков: Россия и WADA достигли понимания о передаче данных допинг-проб

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Россией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) существует понимание о том, как и в какие сроки состоится передача данных допинг-проб из московской лаборатории.

Напомним, ранее специалисты WADA во главе с Хосе Антонио Паскуалем не смогли в срок извлечь данные московской лаборатории. Причиной тому называлось оборудование WADA, которое оказалось не сертифицированным в соответствии с законодательством РФ.

Теперь в организации ждут от российской стороны оперативного решения данного вопроса, чтобы специалисты могли завершить извлечение данных проверки допинг-проб российских спортсменов с 2011 по 2015 год.

"Существуют договоренности и общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись эта работа, — сказал Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Паскуаль должен подготовить официальный отчет о проделанной работе и направить его в комитет по соответствию, заседание которого состоится 14-15 января 2019 года. Именно на этом заседании будет решатся вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства кодексу WADA.