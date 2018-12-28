Песков о списке журналистов BBC: принципа "око за око" нет только на официальном плане

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили об отношении Кремля к публикации в Интернете списка сотрудников московского бюро британской телерадиокорпорации BBC.

Он был опубликован 25 декабря неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu после того, как в британских СМИ активизировалась травля российских журналистов.

Песков, комментируя публикацию списка предполагаемых сотрудников московского бюро BBC, сказал, что Кремль к этому относится "с пониманием".

"А что вы хотели? – спросил Песков. — Мы хоть, как сказал Путин (на Большой пресс-конференции), не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи – принципа "око за око, зуб за зуб", но это только в официальном плане".

Он также напомнил, что ранее Москва высказывала на разных уровнях абсолютное непонимание и разочарование в связи с тем, что сейчас творится в Великобритании в отношении журналистов российского агентства Sputnik и телеканала RT.

Пресс-секретарь президента России назвал действия Великобритании "абсолютно беспрецедентными", которые не соответствуют цивилизованным нормам и вообще правилам отношения к СМИ, передает ТАСС.

"А главное — наносящими прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании", — добавил Песков.

Ранее британская газета Times опубликовала список сотрудников издания Sputnik, после чего главный редактор этого ресурса и RT Маргарита Симоньян поздравила "британских друзей с наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом".

Через несколько дней после этой публикации во влиятельной британской газете Роскомнадзор начал проверку телеканала BBC World News и связанных с ним интернет-ресурсов.