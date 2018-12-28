Миша Зверев рискует пропустить Australian Open из-за травмы

Немецкий теннисист русского происхождения Миша Зверев накануне снялся с турнира в австралийском Брисбене, который является одним из подводящих к первому "Большому шлему"-2019 – Открытому чемпионату Зеленого континента. У 31-летнего игрока травма руки.

Australian Open является для Зверева-старшего самым успешным "Шлемом" в карьер – в 2017 году он дошел в Мельбурне до четвертьфинала. Однако сейчас Миша занимает только 69-е место в рейтинг-листе АТР и на много претендовать вряд ли может. Инсайдер сообщает, что из-за травмы Зверев может сняться и с австралийского "Большого шлема".

Происхождение травмы не вполне ясно. Издание The West Australian сообщило, что Миша на днях прилетел в австралийский Перт с братом Александром и, якобы, серьезно упал на руку во время тренировки. Теннисные папарацци видели Зверева-старшего с загипсованным правым запястьем.