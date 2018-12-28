В Челябинске приговорили экстремистов, убивших бездомного

В Челябинске суд признал четырех местных жителей виновными в создании ячейки экстремистской организации, осквернении памятников, изготовлении бомбы и убийстве бездомного, передает ТАСС. Один получил условный срок на 2 года, остальные отправятся в колонии на срок от 4 до 18 лет.

С 2015 по 2017 годы обвиняемые создали ячейку экстремисткой организации "Мизантропик дивиджн" (запрещена в России). Они оскверняли памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а потом изготовили бомбу, которую и подорвали.

В августе 2016-го двое обвиняемых зарезали бездомного мужчину рядом с одним из дачных поселков.