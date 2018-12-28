Синоптики предсказали погоду в Новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год. В Москве будет небольшой мороз. Новогодняя ночь в российской столице начнется с минус 10 градусов, а к утру потеплеет до минус 5 градусов.

В первый день 2019 года в Москве будет 3-8 градусов мороза, сообщает РИА Новости. 2 января потеплеет до 1-6 градусов ниже нуля. 4 января ожидается от 4 до 9 градусов мороза. Понижение температуры до минус 13 градусов ожидается в Москве к Рождеству.

Роман Вильфанд напомнил и о погоде на прошлый Новый год. 2018 год москвичи и гости столицы встречали при температуре от минус одного до плюс двух градусов с дождем. А снег лег только к Рождеству, подчеркнул глава Росгидрометцентра.

Наступающий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений из-за эффекта Эль-Ниньо, ожидает Роман Вильфанд. Уже сейчас температура превысила среднюю на полградуса. Для инерционной водной среды это очень много, считает глава Гидрометцентра России.