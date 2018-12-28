Шуточный пост в соцсети признали экстремистским и дали жителю Петербурга два года

Суд в Петербурге приговорил местного жителя Владимира Рязанцева к двум годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности против антифашистов в одной из соцсетей.

Кроме того, ему два года запрещено заниматься поиском и передачей информации в Интернете. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Рязанцева — юрист правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

В 2014 году осужденный опубликовал в соцсети "ВКонтакте" адресованный своему другу пост с картинками, в котором нелестно отозвался об антифашистах.

При этом адвокат подчеркнул, что этот пост носил шуточный характер, а его подзащитный позже помирился с другом, которому тот пост был адресован.

Причем, друг к Рязанцеву, по словам адвоката, никаких претензий не имеет. "Он понимает, что это была всего лишь шутка, так как он никогда не причислял себя к антифашистам, но правоохранительные органы посчитали иначе", — сказал Черкасов.

Однако суд признал доказанными умышленные действия по распространению призыва экстремистского характера, отметил адвокат.

По его словам, защита просила прекратить дело "в связи с малозначительностью совершенного деяния, не повлекшего реального наступления общественно опасных последствий", но судьи не приняли это во внимание.

Юрист сообщил, что защита будет обжаловать этот приговор.

Осенью этого года писатель Сергей Шаргунов обратился к президенту РФ с просьбой пересмотреть практику применения статьи УК "Возбуждение ненависти или вражды" в тех случаях, когда речь не идет о прямых призывах к насилию. Позже Владимир Путин предложил смягчить данную статью УК РФ, поскольку не каждый репост разжигает вражду и ненависть, и в определении опасности не должно быть абсурда.