Готовность к выборам: Порошенко догоняет Тимошенко и собирается в тур с Епифанием

Согласно данным опросов, лидером в первом туре выборов президента на Украине стала бы Юлия Тимошенко – она получила поддержку 16% тех, кто собирается голосовать. Действующий глава государства Петр Порошенко сократил отставание – его готовы поддержать 13,8% опрошенных, передает "Интерфакс".

В случае выхода во второй тур Тимошенко получает поддержку 22%, Порошенко – 16%.

26 декабря Петр Порошенко объявил об отмене военного положения, которое действовало на территории страны после инцидента в Керченском проливе. Избирательная кампания на Украине стартует 31 декабря, выборы главы государства запланированы на 31 марта.

В ближайших планах Порошенко – тур по регионам в компании главы "новой церкви", митрополита Епифания. В поездку президент отправится после получения томоса об автокефалии от Константинополя, передает РИА Новости. Пока речь идет о 17 областях, но окончательное число еще уточняется. Порошенко намерен побывать прежде всего в тех регионах, где имеет перспективы набрать голоса на выборах.