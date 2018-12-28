Полиция Лондона задержала 32-летнего мужчину по подозрению в подготовке терактов

По подозрению в подготовке терактов в лондонском аэропорту Лутон полицией задержан 32-летний мужчина, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте Скотленд-Ярда, 27 декабря, около 20:30 по местному времени (23:30 по Москве) сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали 32-летнего мужчину, прибывшего рейсом в аэропорт Лутон.

Подозреваемого доставили в полицию, он находится под стражей, ведется следствие. В сообщении Скотленд-Ярда отмечается, что задержание связано с Сирией.