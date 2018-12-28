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28 декабря 201815:10

Самарский министр извинилась за совет разводить огороды, чтобы прокормить детей

фото: Игорь Казановский/volga.news

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова извинилась за свое заявление в Twitter о том, что мизерный размер детских пособий – это отговорка, чтобы не рожать детей, передает "Интерфакс".

24 декабря в Twitter Антимоновой под сообщением о том, что смертность в Самарской области в январе-ноябре 2018 года превысила рождаемость, одна из женщин написала, что не собирается рожать детей "на пособие 50 рублей" и затем кормить их "дешевой едой на пальмовом масле".

Министр в ответ на это поинтересовалась, не считают ли жители, что "государство должно всех содержать".

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — написала Антимонова.

"Все это оправдание девочки, но не матери! Взрослейте!" — подчеркнула чиновница.

Антимонова занимает должность министра социально-демографической и семейной политики Самарской области с 2012 года.

Как следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, министр Антимонова за 2017 год заработала более 1,528 миллиона рублей, а доход ее мужа составил 1,556 миллиона рублей.

В собственности семьи — земельный участок площадью 968 кв.м, жилой дом площадью 422,5 кв.м и баня площадью 149,5 кв.м. Также в собственности числится легковой автомобиль Subaru Outback, передает РИА Новости.

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