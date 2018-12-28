"Оскорбила мою девушку": жестокое избиение женщины в Москве попало на видео

В настоящую расправу превратилась попытка отобрать сумку у возвращавшейся домой москвички — судимый за кражу и разбой 38-летний мужчина на глазах у прохожих и возлюбленной избил сопротивлявшуюся женщину. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения в Текстильщиках.

"Оскорбила мою девушку", — так подозреваемый объяснил свой поступок, отказавшись признавать, что он хотел отобрать сумку.

Около семи часов вечера 16 декабря мужчина со спины набросился на женщину с пакетами: сбив ее с ног, он принялся наносить удары руками и ногами по голове. На кадрах видно, что он все-таки пытался отобрать сумку, но его жертва отчаянно сопротивлялась.

Расправа происходила на глазах прохожих, но вмешался только один мужчина — благодаря ему женщина не получила серьезных травм и сохранила свои вещи. Нападавший и его пассия — тоже неоднократно судимая — быстро покинули место, спустя пару часов их задержали на Волгоградском проспекте.

Пару взяли под стражу, им инкриминируют грабеж.