"Яндекс" купил землю под свою штаб-квартиру

"Яндекс" закрыл сделку по приобретению гостиницы Korston Hotel Moscow с ее земельным участком (бывшая гостиница "Орленок") в Москве.

Как передает РИА Новости, речь идет о покупке участка по адресу улица Косыгина, 15. Ее приобрела дочерняя компания — ООО "Яндекс".

Ранее "Яндекс" проинформировал общественность о том, что для своей новой штаб-квартиры выбрал участок в 4 гектара на улице Косыгина. Примерная сумма покупки оценивается в 145 миллионов долларов без учета НДС.

Гостиничный комплекс "Орленок" был построен в 1976 году в Москве по проекту архитекторов Ю.Арндта и Т.Владимировой в преддверии Летних Олимпийских игр 1980 года в столице СССР. В 2002 году был переименован в Korston.