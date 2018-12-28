В Италии из-за непотушенной сигареты загорелось медучреждение

В одном из медучреждений Милана произошел пожар – загорелось отделение для пожилых людей, передает ТАСС. Пострадали 18 человек, 70-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. 40 человек, находившихся в отделении, эвакуировали.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат из-за непотушенной сигареты.