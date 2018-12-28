В Испании официально уменьшили размеры футбольного мяча

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявила, что организация официально приняла и одобрила решение об уменьшении размеров игрового мяча, которым будет сыграна вторая часть национального чемпионата.

Если сейчас, по правилам Международной федерации футбола (ФИФА), размер футбольного мяча имеет длину окружности 68-70 см, то в Испании он будет уменьшен до 58-61 см. Новые стандарты для снаряда вступят в силу 6 января. Изменения коснутся всех официальных соревнований в мужском и женском футболе Испании.

"Главное — это голы. И чем больше, тем лучше", — отметил представитель испанской федерации. Отмечается, что при принятии решения были учтены мнения всех опрошенных вратарей чемпионата.