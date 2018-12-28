Новый год в столице: маскарады, ледовые шоу, карнавал и салют

В столице идут последние приготовления к новогодним праздникам. Москвичей и гостей столицы ждут маскарады, ледовые шоу, спортивные состязания. По традиции, можно не только посмотреть, но и стать активным участником событий. И, конечно, надо успеть купить подарки родным и близким на городских ярмарках. Там же можно освоить неожиданные рецепты для праздничного застолья.

Чем ближе к Новому году, тем больше чувствуется неповторимая праздничная атмосфера. Если вы еще не купили подарки или украшения на елку, тогда приходите на ярмарки — они сейчас работают по всему городу. Например, на Тверской площади можно не только приобрести что-то необычное, но и интересно провести время, посмотреть рождественские спектакли, попробовать вкуснейший горячий шоколад и научиться готовить праздничные блюда — рождественское печенье или грушевый салат, который, кстати, может стать отличной альтернативой оливье. А в новогоднюю ночь там будет даже возможность погулять с Пушкиным, попить чай с Данте Алигьери и потанцевать с Гоголем.

Но самые масштабные гуляния пройдут на Тверской улице — она по традиции станет пешеходной. Гуляя по ней, можно окунуться в советское прошлое и встретить Новый год на хоккейной коробке в шумной компании с конкурсами и эстафетами. Там же на улице установят четыре большие сцены, на которых выступит Симфонический оркестр, артисты Большого театра и современные поп-группы. А если дойдете до Моховой, увидите захватывающие трюки сноубордистов и даже сможете попробовать сами кое-что сделать. Если очень боитесь, есть отличная альтернатива — тюбинговая горка на площади Революции или каток на Красной площади.

Там, кстати, каждый день в 15:30, начиная с 1 января, будут показывать представление. А в ледовом театре в Новопушкинском сквере 31 декабря премьера — сказочный балет "Царевна-лягушка" с участием звезд фигурного катания.

Весело будет и на окраинах города. На Ореховом бульваре ровно в полночь начнется театрализованный бал эпохи XIX века — платья и костюмы приветствуются. А отправляясь гулять на бульвар Дмитрия Донского, обязательно захватите с собой маску, бенгальские огни и хлопушки — там пройдет маскарад.

В столичных парках тоже будет не до сна: праздничная программа начнется в девять вечера и закончится лишь в три часа ночи. Кто хочет начать год со спорта, тому на ВДНХ в Город зимы. Снежки, керлинг, снегоходы — там вы найдете самые популярные зимние забавы. И будьте аккуратны: перебегая с одной площадки на другую, можете увидеть шествие Дедов Морозов. Тогда скорее загадывайте желание — а лучше несколько.

В Парк Горького приглашают любителей шумных вечеринок! Лед превратится в одну большую танцплощадку, на которой вместе с гостями будут "зажигать" популярные диджеи.

А в "Сокольниках" развернется красочный карнавал, во время которого гости увидят невероятно красивое неоновое шоу. В Парке Победы на Поклонной горе уже завтра открывается долгожданный фестиваль "Ледовая Москва" — там представлены ледяные фигуры 10 великих цивилизаций. Посетители смогут побывать в Колизее, во дворце китайского императора, в жаркой египетской пустыне. Чтобы все это рассмотреть, понадобится не меньше дня — будет чем заняться в новогодние праздники. А в сам Новый год там покажут представления разных театров мира.

И не пропустите салют — он начнется ровно в полночь. Лучше всего его видно в центре Москвы. А если вдруг не успеете посмотреть, будет еще одна возможность: в час ночи салют запустят в 20 столичных парках.