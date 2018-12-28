Пьяный мужчина избил и искусал врачей скорой помощи, приехавших его спасать

Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи произошел сегодня утром в Петербурге. Медики приехали по вызову к мужчине, который переутомился в баре и лег отдыхать прямо на улице. Пациента привели в чувство и предложили полечить, на что мужчина ответил агрессивным отказом.

На набережную реки Мойки рано утром приехала карета скорой. Неподалеку отсюда находится сразу несколько баров, вероятно, там и выпивал мужчина, которому после понадобилась помощь врачей. Медики привели его в сознание и решили везти в больницу, но нетрезвый пациент стал активно сопротивляться. Видимо, не хотел заканчивать праздник. Девушка, которая шла мимо, сняла происходящее на камеру мобильного телефона.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина силой вытаскивает врача из автомобиля и бросает на землю. На помощь фельдшеру выбежали его коллеги, но даже втроем они не смогли усмирить бунтаря. Пришлось вызывать полицейских.

"На место прибыли сотрудники полиции и без происшествий помогли врачам сопроводить его в приемный покой больницы, где он и был передан врачам", — сообщил Вячеслав Степченко, начальник УИиОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Избитому врачу помощь медиков не понадобилась, он продолжил работать. Хотя агрессивный мужчина использовал в драке не только кулаки, но и зубы. Вся бригада после этого вызова осталась искусанной пациентом. Инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет РФ.