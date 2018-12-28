Судьба Глафиры Тархановой оказалась схожа с долей героини из сериала "Громовы"
Глафира Тарханова в "Судьбе человека" рассказала о том, что у нее немало общего с героиней из сериала "Громовы". Именно эта роль принесла ей известность. В киноленте Тарханова сыграла Настю – старшую дочь в многодетной семье, на которую в одночасье легла забота о трех младших братьях и матери.
Самой Глафире было три года, когда у отца диагностировали доброкачественную опухоль. Через несколько лет он полностью потерял зрение, и девочке приходилось везде быть его поводырем.
"В начале подросткового возраста это было важным уроком – ты не делаешь то, что тебе хочется, а заботишься о близком. Это правильно настраивает на жизнь, ты переоцениваешь мир", — говорит сегодня Глафира.
А тогда ей из-за близких людей пришлось отказаться не только от подростковых забав, но и от первой любви.
Когда в семье родилась младшая сестренка, ей пришлось расстаться с юношей, в которого Глафира была влюблена, поскольку тому не нравилось гулять с коляской.
После школы Глафира поступила сразу в два лучших театральных вуза, выбрала Школу-студию МХАТ, попав к Константину Райкину. И уже вскоре состоялся ее яркий дебют в "Сатириконе" — в спектакле "Доходное место".
Тараханова говорит, что безмерно благодарна Райкину за то, что на протяжении многих лет он сохранял за ней роль, когда она трижды уходила в декрет, а затем возвращалась в театр.
Своего мужа и
ы. В кино ей часто достаются роли хороших, но несчастных девушек. А вот в сериале "Измены" ее не узнать. Зрители так привыкли видеть ее в образе страдающей жертвы, что просто не ожидали такой пылкости и дерзости, которыми обладает ее героиня
Сегодня Глафира – не только востребованная актриса, но и счастливая жена и многодетная мать. С мужем Алексеем Фадеевым они уже вместе 13 лет, у них растут четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.
Глафира говорит, что в лице Алексея нашла надежного мужа, каким и представляла его себе в мечтах. "Хоть я и не искала принца, но какой-то образ у меня был, и он совпал вплоть до цвета волос". – признается актриса.
Правда, для мира в семье пришлось постараться: после свадьбы Алексей поставил Глафире довольно жесткие условия.
Чего требовал от жены Алексей, и чего ей стоило согласиться на эти условия? Что купила Глафира на гонорар от эпизодической роли в "Сибирском цирюльнике"? Почему Тарханова решилась на домашние роды, а ее дети носят именно такие имена? Какие методики используют Глафира с Алексеем в воспитании детей? И как двум актерам удается уживаться под одной крышей?
Об этом и не только Глафира Тарханова рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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