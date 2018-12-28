Пьяный бегун за курение у самолета во Внукове отделается небольшим штрафом

Пьяного пассажира, курившего у самолета и бегавшего по взлетному полю во Внукове, привлекли к административной ответственности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей, а за нахождение в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение – до полутора тысяч рублей.

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Внуково поступила информация о том, что по взлетному полю бегает мужчина.

Позже выяснилось, что пассажир прибыл к самолету автобусом, но направился не к трапу, а закурил возле него.

Когда сотрудник службы авиационной безопасности сделал ему замечание, мужчина внезапно побежал в сторону аэровокзального комплекса.

Уроженец Екатеринбурга 1968 года рождения был задержан сотрудниками погранслужбы и доставлен в дежурную часть.

В конце ноября в Шереметьеве самолет насмерть сбил гражданина Армении, которого депортировали из Испании, и он летел в Ереван с пересадкой в Москве.