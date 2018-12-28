Обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена киллер напал на съемочную группу "Вестей" в здании суда Стерлитамака. Это произошло через несколько минут после оглашения приговора. На скамье подсудимых были организатор убийства, два исполнителя и пособник, который был водителем.

В общей сложности банда киллеров получила 66 лет лишения свободы, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Владелец крупной стройкомпании Владимир Ярков был убит в январе 2017 года. Тело бизнесмена нашли в его загородном доме. Его супруге лишь чудом удалось выжить. Преступники нанесли ей 13 ударов молотком по голове.

Злоумышленники пытались запутать следствие и суд, но присяжные заседатели на основе предоставленных доказательств вынесли обвинительный вердикт в отношении всех фигурантов уголовного дела.

Подробности нападения смотрите 28 декабря 2018 года в 20:45 на телеканале "Россия 1" в вечернем выпуске программы "Вести-Башкортостан".