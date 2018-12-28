После ухода США из Сирии курды просят помощи у Дамаска

Флаг Сирии поднят над Манбиджем: в город вошли правительственные войска. До сих пор он несколько раз переходил из рук в руки — его удерживали то местные боевики, то террористы ИГИЛ (запрещена в РФ), то отряды курдской самообороны. Сегодня курды-ополченцы обратились к сирийским властям с просьбой восстановить контроль над городом.

Курдские "Отряды народной самообороны" этим утром обнародовали заявление с призывом к сирийским властям, попросили взять под контроль районы на севере арабской республики, в особенности город Манбидж, который они оставляют.

В Дамаске с пониманием отнеслись к этой просьбе: правительственные войска вскоре прибыли на место.

"Бойцы сирийской арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны. Сирийские военнослужащие обеспечат безопасность всех жителей Манбиджа", — заявил генерал Али Майхуб, официальный представитель Генштаба ВС Сирии.

Анкара стягивает сухопутные силы в регион с начала недели. Известно, что турецкие власти считают курдов-ополченцев обычными террористами, а эскалации избегали только потому, что курдскую самооборону поддерживали Штаты. Теперь американцы покидают Сирию, вероятность прямого столкновения возросла — это и вынудило курдов оставить город.

Турецкая сторона ранее заявляла, она намерена сотрудничать по Сирии с Москвой.

"Мы начнем более плотно работать с Российской Федерацией. Как вы знаете, переговоры уже проходят в рамках астанинского процесса, и теперь мы надеемся, что сотрудничество приобретет новую динамику", — сообщил Ибрахим Калим, пресс-секретарь президента Турции.

Москва подходит к ситуации вокруг Манбиджа с позиции необходимости искоренить терроризм в арабской республике и восстановить её суверенитет. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров

"Конечной целью действий против террористов является восстановление суверенитета. С позиций искоренения остатков террористов на сирийской территории и восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии мы подходим к планам Анкары провести дополнительные антитеррористические действия на востоке Сирийской арабской республики", — отметил российский министр иностранных дел.

В свою очередь, в Кремле расширение зоны контроля правительственных сил назвали позитивной тенденцией.

Уже завтра в Кремле ждут делегацию из Турции. Главы турецкого МИДа и министерства обороны обсудят с российскими коллегами дальнейшие действия по борьбе с терроризмом в Сирии.