Обновленный бомбардировщик впервые поднялся в воздух

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет. Обновленная машина поднялась на 1500 метров и провела в воздухе 37 минут. За это время экипаж протестировал все новое оборудование. Испытания прошли успешно, сообщает пресс-служба "Туполева".

Как поясняют разработчики, основные изменения в М3М коснулись бортовой электроники. Так, бомбардировщик-ракетоносец получил новые системы навигации и связи, прицельный комплекс, оборудование радиоэлектронной борьбы. В общей сложности БРЭО было обновлено на 80%, что упрощает эксплуатацию самолету: подготовку к вылету, обслуживание и пилотирование.

Ранее стало известно, что Ту-22М3М вооружат новой ракетой Х-32. Дальность ее полета около 1 тысячи километров, предельная скорость – 5 тысяч километров в час.

На сегодняшний день Ту-22М3 – основной дальний бомбардировщик российских ВКС. Эта боевая машина способна разгоняться до 2300 километров в час, а топлива ей хватает на 5500 километров полета. Самолет может взять на борт три управляемых ракеты класса "воздух-земля" или 25 тонн авиабомб разных типов.