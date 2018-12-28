Ведущие телеканала "Россия" поздравят с Новым годом во всех часовых поясах

Жители каждого часового пояса России получат персональные поздравления с Новым годом от ведущих телеканала "Россия". 31 декабря каждый час начиная с 15:00 по московскому времени в официальных сообществах канала в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и других социальных сетях будут публиковаться видео, в которых прозвучат праздничные пожелания от Андрея Малахова, Марии Ситтель, Владимира Соловьёва, Бориса Корчевникова, Игоря Кожевина и других ведущих.

Кроме того, с 31 декабря 2018 года количество дублей "России 1" вырастет до десяти. Вместе с основным вещанием для европейской части России одноимённый канал будет производить 11 идентичных версий — для каждого часового пояса.



Часовые пояса со смещением в -1, +1, +3, +5, +7 и +9 от московского времени входили в зоны распространения ближайшего "четного" дубля. За полвека зрители в "нечетных" часовых поясах привыкли, что телевизор на час не совпадает с местным временем. 31 декабря это несоответствие было особенно заметно: Новый год наступал дважды, сначала по местному времени, а спустя час — в телевизоре.