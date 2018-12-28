Возвращенная свобода и спасенные жизни: в студии встретились герои "Прямого эфира"

Накануне Нового года в студию "Прямого эфира" пригласили людей, которым сопереживали в уходящем году миллионы телезрителей, и кому благодаря этой программе удалось помочь.

Среди них — Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова, которой ревнивый муж отрубил кисти рук.

На призыв о помощи ей тогда откликнулись очень многие неравнодушные зрители: врачи, юристы, простые люди, которые помогли Маргарите собрать деньги на протез.

В студию она пришла с праздничным маникюром на спасенной руке. "Это символ того, что жизнь продолжается, и никакие обстоятельства Маргариту Грачеву сломить не могут и не должны", – сказал ведущий Андрей Малахов.

Пригласили в студию и Екатерину Пузикову из Самары, которая шесть лет несправедливо отбывала наказание за убийство мужа.

Она рассказала о том, как складывается ее жизнь сейчас, после того, как она — благодаря этой программе — вышла на свободу.

Вспомнили в студии и историю Марины Оленевой и Александра Красноокова, которому Марина помогла пройти реабилитацию в Крыму, и это стало началом их истории любви. Чем удивила Марина Сашу накануне Нового года?

Трудно забыть и героиню одной из передач Людмилу Николаевну Галикову из Вологодской области. Зрителям запомнился ролик, как бабушка зимой переходит реку босой с валенками в руках. Сдержал ли мэр после обнародования этих кадров свое обещание построить мост?

Еще одним героем программы стал Дмитрий Косяков, которому пока помочь не удалось, но к жуткой истории его жизни теперь хотя бы привлечено внимание.

Почти 20 лет, став заложником ситуации, он в ужасных условиях сидит в тюрьме Занзибара.

Волонтер Гузель Гайсина навестила Дмитрия в тюрьме. Она рассказала жуткие подробности его жизни там и принесла в студию принесла мемуары Дмитрия.

В них мужчина пишет о своих чувствах – о том, что больше половины прожитой жизни ("18 лет свободы и 19 тюрьмы") он находится в неволе и уже считает тюрьму "домом родным".

Что помогает ему выжить, надеется ли он когда-то выйти на свободу и вернуться на Родину? И можно ли Дмитрию помочь?

О судьбах людей, которые тронули сердца миллионов, и о том, как изменилась жизнь после того, как о них рассказали в телеэфире, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".