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28 декабря 201817:48 Анна Щербакова

В атриуме Большого театра наградили деятелей культуры и искусства

Известным всей стране деятелям искусства и культуры вручены государственные награды. Церемония прошла в нарядном атриуме Большого театра. Среди награжденных — любимые миллионами актеры, режиссеры, музыканты, подвижники музейного дела.

Приподнимает бровь от удивления — хотя в списке заслуженных артистов Виктор Добронравов вполне ожидаемо. Его царь Эдип в трагедии Софокла — одна из самых ярких ролей на вахтанговской сцене. И это — помимо десятка образов на киноэкране.

Из рук министра культуры — серебряный нагрудный знак и Андрею Мерзликину. Двадцать лет в профессии, работа с лучшими режиссерами — Балабанов, Чухрай, Бондарчук.

Артист МХТ имени Чехова Александр Семчев с гордостью показывает орден Дружбы. Звание заслуженной артистки — у Юлии Пересильд. Сотни репетиций, десятки дублей ради секундного кадра — от роли снайпера в "Битве за Севастополь" до непохожих друг на друга образов, воплощенных на сцене Театра Наций.

В Атриуме Большого театра — особая атмосфера. Госнаграды — не только актерам, но и писателям, музыкантам, музейщикам. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" вручили директору Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрию Баку.

Но, будь то музейные галереи или театры, лучшая награда для каждого — зритель.

Текст: "Вести-Москва"

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