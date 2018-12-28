"Сибирь" обыграла "Авангард" в матче КХЛ

В Новосибирске стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная "Сибирь" принимала омский "Авангард" и одержала победу со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлов (40-я минута), Николай Демидов (55-я) и Александр Логинов (59-я).

"Сибирь" набрала 36 очков и поднялась на 10-е место в таблице Восточной конференции. "Авангард" с 59 баллами идет вторым, так как является лидеров своего дивизиона (Чернышова).