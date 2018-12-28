Птаха порвал штаны, убегая от другого рэпера

На известного рэпера Птаху (настоящее имя Давид Нуриев) в Москве напали трое крепких мужчин. Они подошли сзади, и один из злоумышленников ударил артиста битой.

Как сообщила пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева, музыкант серьезных травм не получил и за медпомощью не обращался, передает ТАСС.

По сведениям телеканала РЕН, рэперу пришлось от нападавших убегать, а вслед ему якобы стреляли. Птаха добрался до общественного места, где ему помогли охранники одного из торговых центров, а потом была вызвана полиция.

Между тем, судя по "Твиттеру" рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe, к "разборкам" причастны были он сам и его приятели. Артист также пишет, что Птаха был тоже не один и иронизирует по поводу его обращения за помощью к полиции.

Кроме того, Obe 1 Kanobe публикует фото, на котором видно, что, убегая от преследователей, Птаха порвал джинсы, а в руках у рэпера предмет, похожий на пистолет.