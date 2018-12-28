Модрич отказывается подписывать новый контракт с "Реалом"

Хорватский полузащитник мадридского "Реала", а также лучший игрок 2018 года по версии ФИФА и УЕФА Лука Модрич футболист отклонил первое предложение клуба о продлении контракта, срок которого истекает летом 2020 года.

Как сообщает Чемпионат.com, Модрича не устроили условия, которые ему предложил клуб. Примечательно, что днем ранее сам хорват заявил о желании остаться в "Реале" до конца карьеры.

Отмечается, что если "королевский клуб" и Модрич не могут договориться, то полузащитник продолжит карьеру в миланском "Интере", который ранее пытался его заполучить. В итальянской команде он будет получать около 10 млн евро за сезон, а контракт будет рассчитан на два года.