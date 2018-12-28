Крымская стена: Украине все равно, но ноту протеста направит

На Украине отреагировали на появление заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму.

Украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак в эфире телеканала "112. Украина" заявил, что "это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова".

Однако МИД Украины все-таки направит ноту протеста из-за строительства этого забора, передает РИА Новости.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что 60-километровый барьер необходим Крыму для того, чтобы защитить местное население "от сумасшедших выходок нынешней украинской власти" или от украинских радикалов.