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28 декабря 201819:35

"Автомобилист" обыграл минское "Динамо" и одержал пятую подряд победу в КХЛ

hc-avto.ru

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Екатеринбурге местный "Автомобилист" одержал победу над минским "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Александр Кучерявенко (20-я минута) и Александр Торченюк (55-я). У проигравших отличился Андрей Костицын (16-я).

"Автомобилист" одержал пятую победу подряд и с 73 очками продолжает лидировать в Восточной конференции и общей таблице КХЛ. Минское "Динамо" с 28 баллами идет 10-м на Западе.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на своем льду уступил астанинскому "Барысу" – 0:3. Уфимский "Салават Юлаев" дома был сильнее китайского "Куньлуня" – 5:0.

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