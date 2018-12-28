С кулаками на врачей: в Москве и Петербурге произошли нападения на бригады скорой помощи

Сразу в двух столицах инциденты с машинами скорой помощи. В Петербурге не протрезвевший после предновогоднего корпоратива мужчина накинулся с кулаками на бригаду медиков, которая приехала его же спасать. В Москве водитель иномарки перекрыл выезд детскому реанимобилю, который спешил на вызов.

Машина детской скорой помощи спешила на вызов с включенной сиреной. У ворот путь ей преградила легковая машина. Пропускать реанимобиль водитель отказался. А словесная перепалка быстро перешла в рукопашную.

Въезд из больницы достаточно широкий. Места для двух автомобилей вполне хватает. Но водитель Kia упрямо стоял посередине.

"Время идет зачастую на минуты, на секунды и поэтому бригады скорой помощи должны иметь беспрепятственный проезд к любому человеку, который к нам обратился", — рассказал Николай Плывунов, главный врач станции скорой и неотложной помощи имени А.С.Пучкова.

Врачи потеряли больше десяти минут. А в это время помощи ждал тяжелобольной ребёнок.

"Он оправдывается! — Ну, пускай, будет расследование, занимаются правоохранительные органы!" – рассказал охранник.

Автохамы, которые не пропускают неотложки, на российских дорогах — не редкость. В Интернете десятки видео.

Водитель Mazda до сих пор не понимает, в чём его обвиняют: "Говорят, что я её не пропускал! Те кто говорят — просто не знают правил дорожного движения!"

Но в законе чётко прописано — водители обязаны уступать спецтранспорту.

Это уже Санкт-Петербург. На набережной Мойки местный житель сначала не давал реанимобилю проехать, а потом напал на одного из врачей.

"Начал материться и побежал за скорой помощью, открыл дверь и достал фельдшера оттуда, естественно, начал избивать. И насколько я видела, фельдшер была женщина!", — рассказала Полина Бердина, очевидец.

Медики приехали по вызову этого же мужчины. Он был сильно пьян, плохо себя чувствовал. Но потом от госпитализации отказался и устроил потасовку.

"На место оперативно прибыли сотрудники полиции и без происшествий помогли врачам сопроводить и доставить этого пациента в приёмный покой больницы, где он был передан врачам. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку", — проинформировал общественность Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том, чтобы ужесточить наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь, говорят давно. Но до сих пор это не уголовное преступление, а нарушителям всего-то грозит штраф в пятьсот рублей.

"Все нападения на врача, на человека, который пытается оказать помощь, пытается спасти жизнь другому человеку, должно всегда преследоваться уголовным наказанием. Если полицейский несёт службу, и ты к нему прикоснёшься, это очень суровое уголовное наказание, а чем отличается врач? Он также несёт свою службу!", — считает Могели Хубутия, президент НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского.

Водитель белой Kia, который не давал выехать неотложке на вызов в Москве, тоже на свободе. Следователи проводят проверку. Но скорее всего он, как и все до него, отделается небольшим штрафом.