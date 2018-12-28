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Раскол в православном мире 1 час назад
Религиозное рейдерство на Украине проходит под покровом ночи
Перевести как минимум по три прихода в создаваемую объединенную раскольническую церковь уже до конца декабря — такую разнарядку из Киева получили главы районных администраций. В некоторых регионах за дело принялись тут же. Храмы отбирают под покровом ночи, а эпицентром религиозного рейдерства стала Винницкая область.
Храм в селе Кировка Винницкой области раскольники захватили ночью. Врезали новые замки, над крестом повесили флаг Украины. Желто-синее полотнище батюшка снял, но зайти в церковь прихожанам и батюшке так и не дали.
А в Семеновской церкви под Одессой бандиты надругались над иконами, разгромили рождественский вертеп. Так новая раскольническая церковь Украины с духовным центром в Стамбуле отбирает православные святыни.}
"Говорить о том, что в течение нескольких дней или месяцев большинство перейдет к единой церкви, пока сложно. Если это будет происходить очень быстро, будут противостояния, недоразумения, кровопролития", — признает предстоятель объединенной раскольнической церкви на Украине Епифаний.
Киевская религиозно-информационная служба выпустила интерактивную карту. За каждым круглым значком — храм, который якобы добровольно перешел в ведение раскольников. Ветер дует с запада: Львовская область, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая. Больше всего — в Винницкой: уже за двадцать.
Протоиерей Алексий Иродов, настоятель храма священномученика Владимира митрополита киевского в городе Винницы говорит, что это карта показушная — она сделана для того, чтобы показать, будто процесс якобы происходит сам собой, и все с радостью туда переходят.
Так называемый добровольный переход церквей подкреплен административным ресурсом. Секретари сельских советов рассылают священникам бланки протоколов на девяти страницах о переходе храмов украинской православной церкви в раскольническую. К концу года районные главы должны перевести в стамбульский церковный филиал как минимум по три прихода.
28 декабря в Киеве на Епархиальном собрании владыка Онуфрий заявил: есть директива генштаба Вооруженных сил Украины не допускать к служению капелланов Украинской православной церкви. А это значит, что храмы, действующие при частях ВСУ, будут закрыты. Еще одна иллюстрация, как украинская власть вмешивается в дела церкви.
Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий говорит, что для канонической Украинской православной церкви ничего не изменилось: "Раскольники остаются раскольниками".
Митрополита Киевского и Всея Украины ждали 28 декабря и в Москве — на Синоде Русской православной церкви. Но он решил не уезжать из Киева, чтобы не оставлять паству в сложной обстановке.
При этом больше половины украинцев считают, что создали эту обстановку киевские власти, которые нарушили принцип разделения государства и церкви.
Лжепатриарх Филарет теперь торгуется с Варфоломеем. Он уже не хочет отдавать Вселенскому патриарху обозначенные в договоре монастыри. Преимущественно те, что находятся за границей. Но украинскому президенту сейчас не время торговаться: он готовится к паломнической поездке по регионам страны — сразу после того, как получит на руки томос.
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