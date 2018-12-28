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Ситуация на Украине 18 минут назад
Украина сняла запрет на въезд мужчин из России
Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, при этом пограничники продолжают проверять их в усиленном режиме.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Пресс-секретарь ведомства отметил, что из въезжающих на Украину граждан 70 стран особое внимание уделяется россиянам.
Он подчеркнул, что, несмотря на отмену запрета, местные пограничники по-прежнему контролируют перемещение граждан России, которым помимо заграничного паспорта могут понадобиться другие документы, подтверждающие цель визита на Украину.
Ранее сообщалось, что 26 декабря после отмены военного положения на Украине Совет национальной безопасности и обороны страны продлил ограничения на въезд для мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.
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