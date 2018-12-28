Внимание, розыск! Женщина нашла попутчика в популярном интернет-сервисе и пропала

В Москве расследуют уголовное дело, которое возбудили после исчезновения молодой женщины, директора одного из сетевых ресторанов. На своей машине она отправилась в Тулу, найдя попутчиков через известный интернет-сервис, и вскоре перестала выходить на связь. К поискам подключились добровольцы и через некоторое время обнаружили автомобиль в Ярославле.

Вглядитесь внимательно в фотографии пропавшей без вести Ирины Ахматовой. Еще есть надежда, что она жива и ее удастся спасти. Если кто-то где-либо видел ее или располагает информации о местонахождении — просьба связаться с полицией.

"Я хочу вернуть свою жену живой домой, мне больше ничего не надо. Я надеюсь, что она жива, что она просто не может дать какую-то информацию о себе", — говорит муж Ирины Ахматовой Дмитрий.

Последний раз Ахматову видели в 9 часов вечера 23 декабря в столичном торговом центре, где она работает директором ресторана. Ирина собиралась ехать домой в Тулу.

"Позвонила мужу Дмитрию из своей машины, машина уже двигалась, и рассказала, что едет на "Анино" забрать пассажиров с BlaBlaCar", — вспоминает подруга семьи Полина Гречанюк.

BlaBlaCar — это мобильное приложение, позволяющее найти попутчиков, которых водитель берет с собой за небольшую плату. Однако дома Ирина так и не появилась, на звонки больше не отвечала. Ее муж обнаружил последнюю геометку телефона где-то под Серпуховом.

"По BlaBlaCar стало понятно, что она должна была забрать трех пассажиров: одного мужчину и женщину с ребенком. В 06:19 телефон опять включился на территории города Ярославль по адресу Ленинградский проспект дом 48", — говорит Гречанюк.

"Мы узнали о случившемся утром 26 декабря из СМИ. Оперативно проверили информацию о пропаже Ирины и нашли подтверждения, что она совершала поездку 23 декабря по маршруту Москва-Тула. В данный момент мы находимся на связи с правоохранительными органами", — заявил представитель BlaBlaCar.

Полиция завела уголовное дело по статье "убийство". К розыскам подключились волонтеры, им и удалось найти машину Ахматовой. Вот она: без номеров, на стоянке торгового центра в Ярославле, буквально в двух кварталах от того адреса, по которому было зафиксировано включение мобильного Ирины.

"Машина внутри была полностью чистая. Как будто предпродажная подготовка. Номер на фотографии держится на хомутах. Как раз этот хомут отрезан, и он висел, я его сфотографировала тоже", — поясняет волонтер Дарья Поцелуева.

Странный маршрут подтверждал самые плохие подозрения. Метро "Анино", где Ирина забирала попутчиков, потом Серпухов, и потом разворот на 180 градусов, в Ярославль. По данным следствия, аккаунт одного из попутчиков Ахматовой оказался фальшивым: с чужой фотографией.

Как говорят эксперты, пользователи сервиса поиска попутчиков — легкая добыча для злоумышленников. Ведь никаких особых проверок регистрация аккаунта не предполагает.

"Вот моя машина, то, на чем я езжу. Смотрите, у меня нет ни в дверях, ни в бардачке, ни в подлокотнике ни ножей, ни газовых баллончиков, ни других средств самообороны. Потому, что я доверяю себе, доверяю своему чутью", — уверена пользователь сервиса BlaBlaCar Вера Артемьева.

По данным следствия, настоящим попутчиком Ирины, скрывавшимся под чужой фотографией, мог оказаться ранее судимый за тяжкие преступления человек. Его уже разыскивают.