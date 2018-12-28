Конькобежец Кулижников выиграл турнир в Коломне с лучшим результатом сезона

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на турнире памяти Б. И. Шавырина, который проходит в Коломне, с лучшим мировым результатом текущего сезона. Россиянин проехал дистанцию 500 метров за 34,40 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало также Кулижникову и было продемонстрировано на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Тогда россиянин проехал 500 метров за 34,49 секунды.

Вторым в Коломне стал Виктор Муштаков, время которого составило 34,96 секунды. Третье время продемонстрировал Руслан Мурашов. Он преодолел дистанцию за 34,97 секунды.

В женской сетке соревнований со временем 37,84 победу праздновала Ольга Фаткулина. Следом за ней финишировала Ангелина Голикова (37,88), а тройку лучших замкнула Дарья Качанова, время которой составило 37,96 секунды.