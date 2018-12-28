Появились первые подробности подрыва автобуса в Египте

Минимум два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате подрыва туристического автобуса в районе пирамид Гизы в Каире, сообщает корреспондент ВГТРК в Египте со ссылкой на египетское министерство внутренних дел.

Самодельное взрывное устройство было заложено у стены и сработало, когда мимо проезжал автобус.

Сейчас на месте работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в последние дни в Каире были усилены меры безопасности.