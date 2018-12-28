В кругу родных и близких. Песков рассказал, как президент встретит Новый год

Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, заявил Дмитрий Песков. Правда, работать президент будет почти до полуночи, уточнил пресс-секретарь. У главы государства запланированы несколько встреч, в также посещение спортивных мероприятий.

Напомним, 27 декабря Владимир Путин посетил балет "Щелкунчик" в Большом театре. Вместе с президентом приехали Дмитрий Медведев, Валентина Матвеенко и Вячеслав Володин. Глава государства поздравил артистов и руководство театра с наступающим Новым годом.