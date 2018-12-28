Россияне не пострадали при взрыве в Египте

Россиян среди жертв взрыва рядом с Пирамидами Гизы нет. Об этом посольство РФ в Египте написало в микроблоге Twitter. Информация предварительная, уточняют в диппредставительстве, дипломаты следят за развитием ситуации.

Вечером 28 декабря в районе Пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. pic.twitter.com/5CJn1sMy1X — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) 28 декабря 2018 г.

Напомним, 28 декабря туристический автобус подорвался на бомбе, установленной на обочине дороги недалеко от Каира. На данный момент известно о двух погибших, десятки пострадали. В автобусе ехали туристы из Восточной Азии.