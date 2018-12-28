Россиянин Дубов – чемпион мира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Даниил Дубов завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам, который проходил в Санкт-Петербурге. По итогам 15 туров соревнования 22-летний россиянин набрал 11 очков и стал недосягаемым для соперников.

В заключительной партии Дубов разошелся ничьей с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Этого результат, а также поражение норвежца Магнуса Карлсена от американца Хикары Накамуры, позволил шахматисту из России выиграть турнир по рапиду.

Серебряную медаль завоевал Мамедьяров, бронзу – Накамура.

Отметим, что четвертую позицию занял еще один представитель российских шахмат – Владислав Артемьев, который в заключительной партии сыграл вничью с соотечественником Сергеем Карякиным. В свою очередь, Карякин финишировал на 9 строчке, а То-10 замкнул Максим Матлаков.