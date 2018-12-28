Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине

Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.

Как передает телеканал "Россия 24", Синод также заявил о поддержке митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископата и духовенства канонической Украинской православной церкви.

Сообщается также, что в ответ на действия Константинопольского патриархата на Украине, решено образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

В сферу пасторской деятельности РПЦ в Европе войдут такие страны, как Великобритания, Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Бельгия и ряд других.