Взрыв в Египте: число жертв выросло до трех

Три человека погибли при взрыве в Египте: в больнице скончался гид, который сопровождал туристов из Восточной Азии, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мабдули.

Ранее российское посольство в Египте сообщило, что россиян среди пострадавших нет.

Напомним, бомба была заложена на обочине дороги рядом с Пирамидами Гизы. Взрывное устройство сработало, когда мимо проезжал автобус с туристами. На данный момент сообщается о 12 пострадавших и 3 погибших.